Дементьев считает, что обмен Зайцева из «Оттавы» в плюс игроку и «Чикаго»
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал обмен защитника Никиты Зайцева из «Оттавы» в «Чикаго».
«Во-первых, я считаю, что это взаимовыгодный обмен для обоих клубов. Во-вторых, это удобный обмен для Никиты, потому что в текущей ситуации «Чикаго» находится в моменте перестройки своей команды. Клуб запускает новых игроков, теряет своих ветеранов, которые грезят о том, чтобы выиграть еще Кубки Стэнли. Очень своевременно сделан обмен. Мы знаем, что третьего марта заканчивается возможность этих обменов, поэтому состоявшаяся сделка только в плюс как игроку, так и самой команде «Чикаго». Надеюсь, и не то, что надеюсь, а верю, что у Никиты все получится в этом клубе. Он достаточно харизматичный игрок, умеет общаться и разговаривать с молодыми игроками, которые приходят в состав «Чикаго». Поэтому, думаю, что он им поможет, и он сможет по-новому раскрыться в этом коллективе», — приводит слова Дементьева Metaratings.ru.
Помимо Зайцева, «Оттава» отдала в «Чикаго» выбор во втором раунде 2023 года и выбор в четвёртом раунде 2024 года. Взамен «Оттава» в настоящий момент ничего не получит — сделка оформлена по принципу future considerations.
Зайцев в текущем сезоне сыграл за канадский клуб 28 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами.
Всего в НХЛ на счету 31-летнего защитника 426 матчей и 108 (19+89) очков при показателе полезности «-45».
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|23
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|75
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|29
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|55
|28
|27
|60
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|56
|27
|29
|58
|8
|Монреаль
|57
|24
|33
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|58
|30
|28
|72
|2
|Виннипег
|58
|35
|23
|71
|3
|Колорадо
|55
|31
|24
|67
|4
|Миннесота
|57
|31
|26
|67
|5
|Нэшвилл
|55
|27
|28
|60
|6
|Сент-Луис
|57
|26
|31
|55
|7
|Аризона
|58
|20
|38
|49
|8
|Чикаго
|57
|20
|37
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|57
|34
|23
|73
|2
|Лос-Анджелес
|58
|32
|26
|71
|3
|Сиэтл
|57
|32
|25
|70
|4
|Эдмонтон
|58
|31
|27
|70
|5
|Калгари
|58
|27
|31
|65
|6
|Ванкувер
|57
|22
|35
|49
|7
|Сан-Хосе
|58
|18
|40
|47
|8
|Анахайм
|58
|17
|41
|41
|23.02
|03:00
|
Айлендерс – Виннипег
|2 : 1
|23.02
|05:30
|
Даллас – Чикаго
|3 : 4
|23.02
|05:30
|
Аризона – Калгари
|3 : 6
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|56
|85
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|56
|80
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|44
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|56
|41
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|55
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
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|2.07
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|23
|2.21