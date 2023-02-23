Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:33

Дементьев считает, что обмен Зайцева из «Оттавы» в плюс игроку и «Чикаго»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал обмен защитника Никиты Зайцева из «Оттавы» в «Чикаго».

«Во-первых, я считаю, что это взаимовыгодный обмен для обоих клубов. Во-вторых, это удобный обмен для Никиты, потому что в текущей ситуации «Чикаго» находится в моменте перестройки своей команды. Клуб запускает новых игроков, теряет своих ветеранов, которые грезят о том, чтобы выиграть еще Кубки Стэнли. Очень своевременно сделан обмен. Мы знаем, что третьего марта заканчивается возможность этих обменов, поэтому состоявшаяся сделка только в плюс как игроку, так и самой команде «Чикаго». Надеюсь, и не то, что надеюсь, а верю, что у Никиты все получится в этом клубе. Он достаточно харизматичный игрок, умеет общаться и разговаривать с молодыми игроками, которые приходят в состав «Чикаго». Поэтому, думаю, что он им поможет, и он сможет по-новому раскрыться в этом коллективе», — приводит слова Дементьева Metaratings.ru.

Помимо Зайцева, «Оттава» отдала в «Чикаго» выбор во втором раунде 2023 года и выбор в четвёртом раунде 2024 года. Взамен «Оттава» в настоящий момент ничего не получит — сделка оформлена по принципу future considerations.

Зайцев в текущем сезоне сыграл за канадский клуб 28 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами.

Всего в НХЛ на счету 31-летнего защитника 426 матчей и 108 (19+89) очков при показателе полезности «-45».

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-dementev-obmen-zaiceva-iz-ottavy-tolko-v-plyus-kak-igroku-tak-i-samomu-chikago-230178/
Никита Зайцев
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Чикаго Блэкхокс
Алексей Дементьев
0
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лавиолетт: «Отсутствие Овечкина ощущалось. Он капитан команды, наш лучший снайпер»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 56 38 18 84
2 Нью-Джерси 57 37 20 79
3 Рейнджерс 57 33 24 75
4 Айлендерс 61 30 31 67
5 Питтсбург 56 27 29 63
6 Вашингтон 59 28 31 62
7 Филадельфия 59 23 36 56
8 Коламбус 57 18 39 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 43 13 91
2 Торонто 58 35 23 78
3 Тампа-Бэй 56 36 20 75
4 Флорида 60 29 31 64
5 Детройт 56 27 29 62
6 Баффало 55 28 27 60
7 Оттава 56 27 29 58
8 Монреаль 57 24 33 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 58 30 28 72
2 Виннипег 58 35 23 71
3 Колорадо 55 31 24 67
4 Миннесота 57 31 26 67
5 Нэшвилл 55 27 28 60
6 Сент-Луис 57 26 31 55
7 Аризона 58 20 38 49
8 Чикаго 57 20 37 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 57 34 23 73
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Сиэтл 57 32 25 70
4 Эдмонтон 58 31 27 70
5 Калгари 58 27 31 65
6 Ванкувер 57 22 35 49
7 Сан-Хосе 58 18 40 47
8 Анахайм 58 17 41 41
Результаты / календарь
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
23.02 03:00
Айлендерс – Виннипег
 2 : 1
23.02 05:30
Даллас – Чикаго
 3 : 4
23.02 05:30
Аризона – Калгари
 3 : 6
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 56 85
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 56 80
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 44
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 56 41
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 55 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 36 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 26 2.07
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 23 2.21
Новости
RSS RSS
Все новости