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Лавиолетт: «Отсутствие Овечкина ощущалось. Он капитан команды, наш лучший снайпер»

Лавиолетт прокомментировал возвращение Овечкина в команду
Руслан Минаев
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал возвращение Александра Овечкина в команду после смерти отца.

Овечкин-старший умер 15 февраля в возрасте 71 года. Александр покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву за день до того, как умер его отец. В среду, 22 февраля хоккеист вернулся в США.

«Кажется, что он был в хорошем расположении духа, если учесть, что произошло в его жизни. Но тот факт, что он хотел попасть на тренировку сразу по прилете, чтобы выйти на лед и побыть со своими товарищами по команде, говорит мне, что его разум готов к работе.

Он капитан команды, наш лучший снайпер. Он помогает во многих областях: в нападении, в большинстве, в силовой игре, помогает лидерскими качествами, габаритами, своим присутствием. Последние матчи? Ощущалось, что его не было с нами.

Мы так много времени проводим друг с другом, мы семья. Конечно, команда — это другая семья. Но, когда ты ежедневно проводишь так много времени с этими людьми, можно найти в этом утешение», — цитирует Лавиолетта The Athletic.

Овечкин с 812 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. 37-летний россиянин отстает от лидирующего канадца Уэйна Гретцки на 82 гола.

В текущем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 52 игры и набрал 54 (32+22) очка.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
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4 Айлендерс 61 30 31 67
5 Питтсбург 56 27 29 63
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7 Филадельфия 59 23 36 56
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 43 13 91
2 Торонто 58 35 23 78
3 Тампа-Бэй 56 36 20 75
4 Флорида 60 29 31 64
5 Детройт 56 27 29 62
6 Баффало 55 28 27 60
7 Оттава 56 27 29 58
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 58 30 28 72
2 Виннипег 58 35 23 71
3 Колорадо 55 31 24 67
4 Миннесота 57 31 26 67
5 Нэшвилл 55 27 28 60
6 Сент-Луис 57 26 31 55
7 Аризона 58 20 38 49
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 57 34 23 73
2 Лос-Анджелес 58 32 26 71
3 Сиэтл 57 32 25 70
4 Эдмонтон 58 31 27 70
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