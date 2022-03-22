Делорье забросил шайбу за «Миннесоту» в дебютном матче после перехода из «Анахайма»

Форвард «Миннесоты» Николя Делорье отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

31-летний канадец забросил шайбу на шестой минуте и открыл счет во встрече. Для Делорье это дебютный матч за «Уайлд» после перехода из «Анахайма».

В текущем сезоне Делорье провел 61 матч за «Дакс», в которых набрал 10 (5+5) очков.