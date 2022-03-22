Флери остался в запасе «Миннесоты» на матч с «Вегасом» в день перехода из «Чикаго»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Вегасом».

Вратарь «Уайлд» Марк-Андре Флери, подписавший контракт с командой 21 марта, остался в запасе, с первых минут на лед вышел Кэм Тэлбот.

37-летний канадец перешел в «Миннесоту» в дедлайн. Флери согласился на трейд, когда ему сказали про возможный обмен в «Уайлд», потому что считает команду претендентом на титул.