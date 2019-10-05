Дебютный матч Самсонова в НХЛ. Видео
07:10
«Вашингтон» переиграл «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ (2:1). Эта встреча стала дебютной для российского голкипера «Кэпиталз» Ильи Самсонова. Пресс-служба клуба опубликовала в Twitter нарезку с лучшими моментами с участием вратаря.
HAVE YOURSELF A NIGHT, SAMMY! #ALLCAPS pic.twitter.com/iX8gywkv7o— Washington Capitals (@Capitals) October 5, 2019
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