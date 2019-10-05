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Дебютный матч Самсонова в НХЛ. Видео

07:10

«Вашингтон» переиграл «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ (2:1). Эта встреча стала дебютной для российского голкипера «Кэпиталз» Ильи Самсонова. Пресс-служба клуба опубликовала в Twitter нарезку с лучшими моментами с участием вратаря.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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