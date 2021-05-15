Бобровский сыграет в первом матче серии против «Тампы»

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль заявил, что определился с вратарем на первый матч серии плей-офф против «Тампы». Место в воротах займет россиянин Сергей Бобровский, сообщает Sportsnet.

Бобровский конкурирует с Крисом Дриджером и Спенсером Найтом. Причем в регулярном чемпионате оба голкипера показали лучшую статистику, чем россиянин.