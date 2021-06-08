Дамба, Линдблум и Марло вошли в тройку претендентов на «Билл Мастертон Трофи»

Стали известны имена трех претендентов на «Билл Мастертон Трофи» по итогам сезона-2020/21. Ими стали Мэтт Дамба («Миннесота»), Оскар Линдблум («Филадельфия») и Патрик Марло («Сан-Хосе»).

Это награда, ежегодно вручаемая хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.