Дамба, Линдблум и Марло вошли в тройку претендентов на «Билл Мастертон Трофи»
18:09
Стали известны имена трех претендентов на «Билл Мастертон Трофи» по итогам сезона-2020/21. Ими стали Мэтт Дамба («Миннесота»), Оскар Линдблум («Филадельфия») и Патрик Марло («Сан-Хосе»).
Это награда, ежегодно вручаемая хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.
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