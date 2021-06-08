Лебрюн: «Кубковость» состава «Монреаля» проявилась в самый нужный момент»

Обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн высказался о выходе «Монреаля» в полуфинал Кубка Стэнли.

«Я много раз говорил в этом сезоне, что состав «Хабс» больше подходит для игры в плей-офф, чем для того открытого хоккея, который мы наблюдали в этом году в Северном дивизионе. Команда была настолько нестабильна, что даже меня заставила в себе сомневаться. Но все-таки я был прав. «Кубковость» состава проявилась в самый нужный момент. Впечатляюще», — написал Лебрюн в Twitter.

Ранее команда обыграла «Виннипег» в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-0, 3:2 ОТ в четвертом матче). В полуфинале канадский клуб встретится с победителем серии «Вегас» — «Колорадо» (2-2).