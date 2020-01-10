«Даллас» всухую победил «Анахайм». Гурьянов и Радулов забили по голу

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» играл против «Анахйма». «Старз» одержали победу со счетом 3:0.

По голу на свой счет записали нападающие Денис Гурьянов и Александр Радулов. Оба отличились в большинстве. По итогам встречи, Гурьянов был признан первой звездой матча.

Голкипер Бен Бишоп отразил все 27 бросков по своим воротам.

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«Анахайм» — «Даллас» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Гурьянов — 10 (бол., Хинтс, Линделл), 10:13 — 0:1. Радулов — 13 (бол., Сегин, Бишоп), 25:10 — 0:2. Хинтс — 15 (п.в., Дикинсон), 56:56 — 0:3.

Вратари: Гибсон (56:30 — 56:56) — Бишоп.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 27 (11+10+6) — 27 (6+8+13).

Наши: — - Гурьянов (12.30/5/0), Радулов (15.50/2/0).

10 января. Анахайм. Honda Center.