«Даллас» проиграл «Нэшвиллу». Тренин и Радулов сделали голевые передачи

«Даллас» на своем льду проиграл «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. Для «Старз» это поражение стало вторым кряду.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился голевой передачей. Также голевую сделал форвард «Нэшвилла» Яков Тренин.

«Даллас» идет на 12-м месте в Западной конференции. «Нэшвилл» занимает 8-ю строчку.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Нэшвилл» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Джохансен — 5 (Жанно, Тренин), 19:08 — 0:1. Жанно — 5 (Томасино, Экхольм), 24:51 — 0:2. Дюшен — 6 (Новак, Беннинг), 37:36 — 0:3. Хинтц — 1 (Павелски, Робертсон), 37:51 — 1:3. Хейсканен — 3 (бол., Радулов, Бенн), 50:43 — 2:3. Сиссонс — 2 (п.в., Гранлунд), 59:17 — 2:4.

Вратари: Холтби (58:08 — 59:17, 59:24) — Сарос.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (5+12+10) — 22 (8+8+6).

Наши: Гурьянов (13.43/1/-1), Радулов (19.17/1/0) — Тренин (15.08/0/+1).

11 ноября. Даллас. American Airlines Center.