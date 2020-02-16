«Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграл «Далласу» — 3:4. Канадская команда потерпела четвертое поражение подряд.

На счету нападающего хозяев Ильи Ковальчука 4 броска в створ и 2 силовых приема за 16.54 на льду.

У гостей дубль оформил Тайлер Сегин. У Дениса Гурьянова показатель полезности «-1» и 2 силовых приема за 14.36.