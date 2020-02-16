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«Даллас» нанес четвертое поражение подряд «Монреалю», Гурьянов и Ковальчук — без очков

05:58
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«Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграл «Далласу» — 3:4. Канадская команда потерпела четвертое поражение подряд.

На счету нападающего хозяев Ильи Ковальчука 4 броска в створ и 2 силовых приема за 16.54 на льду.

У гостей дубль оформил Тайлер Сегин. У Дениса Гурьянова показатель полезности «-1» и 2 силовых приема за 14.36.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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