«Даллас» нанес четвертое поражение подряд «Монреалю», Гурьянов и Ковальчук — без очков
05:58
«Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграл «Далласу» — 3:4. Канадская команда потерпела четвертое поражение подряд.
На счету нападающего хозяев Ильи Ковальчука 4 броска в створ и 2 силовых приема за 16.54 на льду.
У гостей дубль оформил Тайлер Сегин. У Дениса Гурьянова показатель полезности «-1» и 2 силовых приема за 14.36.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...