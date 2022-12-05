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«Миннесота» по буллитам обыграла «Даллас». Капризов забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
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4 декабря. «Даллас» — «Миннесота» — 5:6 Б.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» переиграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 Б. «Уайлд» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий Кирилл Капризов забросил одну шайбу. Также он реализовал свою попытку в серии буллитов.

«Даллас» идет на 3-м месте в Западной конференции — 33 очка. «Миннесота» располагается на 6-й строчке — 28 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Миннесота» — 5:6 Б (0:1, 1:3, 4:1, 0:0, 0:1)

Голы: Капризов — 16 (бол., Зуккарелло, Эддисон), 15:04 — 0:1. Хинтц — 9 (Робертсон), 26:58 — 1:1. Девар — 3 (мен., Шоу), 30:42 — 1:2. Миддлтон — 2 (Сперджен, Ривз), 33:17 — 1:3. Гринуэй — 1 (Ривз), 33:32 — 1:4. Эрикссон Эк — 9 (Фолиньо, Сперджен), 40:29 — 1:5. Хинтц — 10 (Павелски, Марчмент), 47:12 — 2:5. Робертсон — 23 (Хинтц, Линделл), 47:50 — 3:5. Марчмент — 8 (Павелски, Факса), 49:55 — 4:5. Хинтц — 11 (Павелски, Миллер), 57:49 — 5:5.

Победный буллит: Годро.

Вратари: Эттингер (Уэджвуд, 40:00) — Флери.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 35 (12+13+9+1) — 31 (7+9+12+3).

Наши: Гурьянов (11.20/0/-1) — Капризов (22.06/3/-3).

4 декабря. Даллас. American Airlines Center

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд
3
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