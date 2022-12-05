«Анахайм» проиграл «Виннипегу». «Дакс» вели в счете 2:0
«Виннипег» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Дакс» потерпели шестое поражение подряд.
Российский защитник гостей Дмитрий Куликов сыграл 19 минут и отметился одним броском по воротам соперника.
«Виннипег» занимает 4-е место в Западной конференции — 31 очко. «Анахайм идет последним (15 очков).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Анахайм» — 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)
Голы: Сильферберг — 4 (Ватрано, Шаттенкирк), 15:16 — 0:1. Лисон — 2, 25:09 — 0:2. Мяеналанен — 4 (Шмидт, Лаури), 30:31 — 1:2. Самберг — 1 (Коннор, Дюбуа), 33:28 — 2:2. Бэррон — 2 (Лаури, Мяеналанен), 54:23 — 3:2. Шайфли — 13 (Уилер, Перфетти), 55:12 — 4:2. Шмидт — 3 (бол., Моррисси, Коннор), 59:15 — 5:2.
Вратари: Хеллибак — Столарз.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 40 (7+15+18) — 30 (18+5+7).
Наши: — - Куликов (19.08/1/0).
4 декабря. Виннипег. Canada Life Centre
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|25
|20
|5
|41
|2
|Каролина
|25
|14
|11
|33
|3
|Айлендерс
|25
|15
|10
|30
|4
|Питтсбург
|25
|13
|12
|30
|5
|Рейнджерс
|26
|11
|15
|27
|6
|Вашингтон
|26
|10
|16
|24
|7
|Филадельфия
|25
|8
|17
|21
|8
|Коламбус
|22
|8
|14
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|23
|20
|3
|40
|2
|Торонто
|26
|15
|11
|36
|3
|Тампа-Бэй
|24
|15
|9
|31
|4
|Флорида
|25
|12
|13
|28
|5
|Детройт
|23
|11
|12
|27
|6
|Монреаль
|24
|12
|12
|25
|7
|Оттава
|24
|10
|14
|21
|8
|Баффало
|24
|10
|14
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|24
|14
|10
|32
|2
|Виннипег
|22
|14
|8
|29
|3
|Колорадо
|22
|13
|9
|27
|4
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|5
|Миннесота
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|24
|11
|13
|22
|7
|Аризона
|22
|7
|15
|18
|8
|Чикаго
|23
|7
|16
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|26
|18
|8
|37
|2
|Сиэтл
|24
|15
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|27
|13
|14
|30
|4
|Эдмонтон
|25
|14
|11
|28
|5
|Калгари
|24
|11
|13
|25
|6
|Ванкувер
|25
|10
|15
|23
|7
|Сан-Хосе
|27
|8
|19
|20
|8
|Анахайм
|25
|6
|19
|15
|5.12
|02:00
|
Коламбус – Детройт
|- : -
|5.12
|03:00
|
Баффало – Сан-Хосе
|- : -
|5.12
|03:30
|
Айлендерс – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|25
|47
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|25
|42
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|39
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|22
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|25
|21
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|25
|18
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|17
|1.93
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12