Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:00

НХЛ: «Даллас» — «Миннесота», «Айлендерс» — «Чикаго» и другие матчи 4 и 5 декабря

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

4 декабря, воскресенье

23.00 (мск) «Виннипег» — «Анахайм»

23.00 «Даллас» — «Миннесота»

5 декабря, понедельник

2.00 «Коламбус» — «Детройт»

3.00 «Баффало» — «Сан-Хосе»

3.30 «Айлендерс» — «Чикаго»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

Хоккей
НХЛ
1
0
Читайте также
Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Анахайм»
Денис Казанский: три дня в Катаре — фейковые болельщики, метро и пиво за 1200 рублей
Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
Бывший работник лаборатории Уханя рассказал о создании возбудителя COVID-19
В Подмосковье задержали до смерти забившую шестилетнего брата школьницу
Как тушат лесные пожары на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Лос-Анджелес»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 25 20 5 41
2 Каролина 25 14 11 33
3 Айлендерс 25 15 10 30
4 Питтсбург 25 13 12 30
5 Рейнджерс 26 11 15 27
6 Вашингтон 26 10 16 24
7 Филадельфия 25 8 17 21
8 Коламбус 22 8 14 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 23 20 3 40
2 Торонто 26 15 11 36
3 Тампа-Бэй 24 15 9 31
4 Флорида 25 12 13 28
5 Детройт 23 11 12 27
6 Монреаль 24 12 12 25
7 Оттава 24 10 14 21
8 Баффало 24 10 14 21
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 24 14 10 32
2 Виннипег 22 14 8 29
3 Колорадо 22 13 9 27
4 Нэшвилл 23 12 11 26
5 Миннесота 23 12 11 26
6 Сент-Луис 24 11 13 22
7 Аризона 22 7 15 18
8 Чикаго 23 7 16 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 26 18 8 37
2 Сиэтл 24 15 9 33
3 Лос-Анджелес 27 13 14 30
4 Эдмонтон 25 14 11 28
5 Калгари 24 11 13 25
6 Ванкувер 25 10 15 23
7 Сан-Хосе 27 8 19 20
8 Анахайм 25 6 19 15
Результаты / календарь
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
4.12 03:00
Бостон – Колорадо
 5 : 1
4.12 03:00
Детройт – Вегас
 1 : 4
4.12 03:00
Оттава – Сан-Хосе
 5 : 2
4.12 03:00
Питтсбург – Сент-Луис
 6 : 2
4.12 03:00
Тампа-Бэй – Торонто
 4 : 3 ОТ
4.12 03:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 2 : 3
4.12 03:00
Эдмонтон – Монреаль
 5 : 3
4.12 03:30
Рейнджерс – Чикаго
 2 : 5
4.12 06:00
Ванкувер – Аризона
 3 : 2 ОТ
4.12 06:00
Калгари – Вашингтон
 5 : 2
4.12 06:00
Сиэтл – Флорида
 1 : 5
4.12 06:30
Лос-Анджелес – Каролина
 2 : 4
4.12 23:00
Виннипег – Анахайм
 - : -
4.12 23:00
Даллас – Миннесота
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 25 47
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 25 42
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 24 39
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 24 22
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 25 21
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 25 18
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 17 1.93
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 9 2.09
Кевин Ланкинен

Кевин Ланкинен

Нэшвилл

 7 2.12
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости