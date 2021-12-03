Дубль Робертсона принес «Далласу» победу над «Коламбусом», Тарасов сделал 34 сейва

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 3:2.

В составе «Старз» дубль оформил Джейсон Робертсон, еще одну шайбу забросил Тайлер Сегин. У «Блю Джэкетс» отличились Бун Дженнер и Александр Тексье с передачи Владислава Гаврикова, вратарь Даниил Тарасов в дебютной игре в НХЛ отразил 34 броска.

После этого матча «Даллас» с 26 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Коламбус» с 24 очками — на 10-й строчке Востока.