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Дубль Робертсона принес «Далласу» победу над «Коламбусом», Тарасов сделал 34 сейва

07:05
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 3:2.

В составе «Старз» дубль оформил Джейсон Робертсон, еще одну шайбу забросил Тайлер Сегин. У «Блю Джэкетс» отличились Бун Дженнер и Александр Тексье с передачи Владислава Гаврикова, вратарь Даниил Тарасов в дебютной игре в НХЛ отразил 34 броска.

После этого матча «Даллас» с 26 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Коламбус» с 24 очками — на 10-й строчке Востока.

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Сергей Разин все материалы автора
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