«Флорида» победила «Даллас», у Гурьянова «-1»
03:44
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Даллас» со счетом 4:1.
На шайбу Джейсона Робертсона гости ответили дублем Джонатана Юбердо шайбами Энтони Даклера и Оуэна Типпетта. Форвард «Старз» Денис Гурьянов завершил встречу с показателем полезности «-1».
В середине второго периода защитник «Флориды» Аарон Экблад неудачно врезался в борт, повредив левое колено. Игрок покинул лед на носилках.
После этого матча «Флорида» с 48 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Даллас» с 31 очком — на седьмой строчке.
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