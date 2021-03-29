«Флорида» победила «Даллас», у Гурьянова «-1»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Даллас» со счетом 4:1.

На шайбу Джейсона Робертсона гости ответили дублем Джонатана Юбердо шайбами Энтони Даклера и Оуэна Типпетта. Форвард «Старз» Денис Гурьянов завершил встречу с показателем полезности «-1».

В середине второго периода защитник «Флориды» Аарон Экблад неудачно врезался в борт, повредив левое колено. Игрок покинул лед на носилках.

После этого матча «Флорида» с 48 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Даллас» с 31 очком — на седьмой строчке.