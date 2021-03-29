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Тарасенко признан второй звездой матча против «Анахайма»

03:18
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Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (2:3 ОТ).

Россиянин набрал 2 (1+1) очка, забросив вторую шайбу в сезоне. Первой звездой признан защитник «Анахайма» Джош Мансон, третья звезда — его одноклубник Макс Джонс.

После этого матча «Сент-Луис» с 38 очками занимает четвертое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 28 очками — на восьмой строчке.

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