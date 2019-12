Дадонов забросил 11-ю шайбу в сезоне. Видео

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Коламбус» — 1:0 (начало первого периода). На 18-й секунде отличился российский форвард «пантер» Евгений Дадонов. Он забросил 11-ю шайбу в сезоне и прервал серию без голов из семи встреч. Всего на его счету 22 (11+11) очка в 28 играх.

