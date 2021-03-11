Дадонов стал 42-м игроком из России, забившим 100 голов в НХЛ

Российский нападающий «Оттавы» Евгений Дадонов, забросивший шайбу в матче против «Эдмонтона» (1:7), стал 42-м игроком из России, забившим 100 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

31-летний форвард провел на льду 16 минут 8 секунд, сделал два броска по воротам и заработал показатель полезности «-1».

Всего в НХЛ Дадонов провел 309 матчей и набрал 213 (100+113) очков.

Рекорд по количеству шайб среди россиян принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину (714). Второе место занимает Сергей Федоров (483), третье — Александр Могильный (473).

На 41-м месте расположился Николай Жердев, у которого 115 шайб.

Добавим, что сайт НХЛ включил в список российских игроков Суинни Швиннера (201 шайба) и Джереми Готтслига (176), так как они родились на территории Российской империи.