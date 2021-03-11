«Анахайм» уступил «Лос-Анджелесу»

«Анахайм» проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

Единственную шайбу в составе «Дакс» забросил Сэм Стил. У «Кингз» дублем отличился Адриан Кемпе, по одной шайбе на свой счет записали Анже Копитар, Андреас Атанасиу и Алекс Иафало.

«Лос-Анджелес» занимает пятую строчку в таблице Западного дивизиона, «Анахайм» идет на седьмом месте.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Голы: Кемпе — 10 (бол.), 3:46 — 0:1. Копитар — 7 (бол., Даути, Рой), 25:20 — 0:2. Стил — 3 (Делорье, Шаттенкирк), 25:39 — 1:2. Кемпе — 11 (Мур, Лизотт), 37:55 — 1:3. Атанасиу — 6 (Картер, Виларди), 41:27 — 1:4. Иафалло — 6, 53:57 — 1:5.

Вратари: Гибсон — Гросеник.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (8+11+15) — 37 (16+9+12).

11 марта. Анахайм. Honda Center.