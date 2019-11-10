В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» играла с «Рейнджерс». Основное и доволнительное время матча завершилось вничью — 5:5. В буллитах точнее были игроки «Пантерз».

В составе команды из Нью-Йорка две результативные передачи на свой счет записал нападающий Артемий Панарин. Его партнер по команде Павел Бучневич сделал одну результативную передачу.

В составе «Флориды» голом отличился нападающий Евгений Дадонов. Также на его счету два голевых паса. Он был признан первой звездой встречи.

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«Рейнджерс» — «Флорида» — 5:6 Б (1:2, 4:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Линдгрен — 1 (Стром, Панарин), 5:06 — 1:0. Барков — 5 (Дадонов), 18:13 — 1:1. Тонинато — 1 (Хант, Уигар), 18:43 — 1:2. Хитил — 4 (Бучневич, Крайдер), 21:28 — 2:2. Дадонов — 8 (бол., Барков, Юбердо), 24:42 — 2:3. Шей — 2, 25:31 — 3:3. Какко — 4 (бол., Стром, Дианджело), 27:31 — 4:3. Ватрано — 5 (Дадонов), 28:30 — 4:4. Крайдер — 4 (бол., Фокс, Панарин), 38:35 — 5:4. Бойл — 3 (Яндл, Хоффман), 47:01 — 5:5.

Победный буллит: Трочек.

Вратари: Лундквист — Монтембо.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 34 (9+10+11+4) — 35 (18+8+7+2).

Наши: Бучневич (19.47/0/+2), Панарин (20.58/4/0) — Дадонов (19.38/2/+1).

10 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

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