Что смотреть на карантине: список от маскота «Айлендерс»

Маскот «Айлендерс» дракончик Спарки предложил болельщикам свой список фильмов для просмотра во время вынужденного карантина. Сам Спарки подал пример, проведя день за просмотром фильмов.

Список фильмов от маскота выглядит следующим образом: «Как приручить дракона» 1-3, «Чудо на льду», «Король Лев», «Мандалорец», «Холодное сердце-2», «Вперед», «Соник в кино», «Джуманджи: Новый уровень», «Доктор Дулиттл», «Космический Джем», «Человек-паук: Через вселенные», «Вольт», «Тайная жизнь домашних животных-2», «Ральф ломает Интернет», «Суперсемейка-2», «Сокровище нации».

Судя по видео со Спарки, смотрел дракончик не только предложенные варианты. В частности, на экране были видны фрагменты «Титаника» и «Сияния».