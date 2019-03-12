"Чикаго" забросил 7 шайб "Аризоне". Анисимов сделал передачу, Перлини - хет-трик

"Чикаго" обыграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:1. Хет-трик на счету нападающего Брендана Перлини.

Нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов отыграл 12 минут 18 секунд. Он сделал результативную передачу и завершил встречу с показателем "+1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Аризона" - 7:1 (2:1, 4:0, 1:0)

Голы: Паник - 12 (Дворак), 4:27 - 0:1. Перлини - 9 (Сибрук, Дебринкэт), 6:38 - 1:1. Саад - 22 (Тэйвз, Густафссон), 8:09 - 2:1. Перлини - 10 (Стром, Кахун), 23:16 - 3:1. Куниц - 3 (Кемпф, Крюгер), 26:26 - 4:1. Кейн - 41 (Анисимов, Кахун), 28:50 - 5:1. Тэйвз - 30 (буллит), 34:08 - 6:1. Перлини - 11 (Дебринкэт, Мерфи), 59:56 - 7:1.

Вратари: Кроуфорд - Кюмпер (Пикар, 26:26).

Штраф: 4 - 2.

Броски: 34 (11+16+7) - 25 (6+9+10).

Наши: Анисимов (12.18/0/+1) - -.

12 марта. Чикаго. United Center.