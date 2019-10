«Чикаго» в матче регулярного чемпионата принимает «Вашингтон», после второго периода счет 1:2. На 10-й минуте Ти Джей Оши реализовал большинство с передачи Евгения Кузнецова. Перед этим россиянин совершил отбор за воротами соперника. Он набрал 7 (3+4) очков в 7 встречах на старте сезона.

Evgeny Kuznetsov forces the turnover and finds TJ Oshie for his third PPG in the last two games. It's Oshie's 7th goal of the year overall. 1-0 Caps. pic.twitter.com/O0MB2250BW