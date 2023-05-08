Тренер «Торонто» Киф заявил, что российский вратарь клуба Самсонов чувствует себя лучше

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф заявил, что российский голкипер команды Илья Самсонов чувствует себя лучше.

Россиянин получил травму в ходе третьего матча серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ против «Флориды».

Киф сообщил TSN, что россиянин идет на поправку и пройдет дополнительные обследования, которые включают в себя МРТ. На данный момент неизвестно, сыграет ли он в четвертом матче серии.

После трех встреч счет в противостоянии 3-0 в пользу «Флориды».