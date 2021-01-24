Чибриков, Кисаков и Соболев вошли в топ драфта-2021 по версии сайта НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил свою версию 32 фаворитов драфта 2021 года. Первое место по версии сайта занял защитник «Мичигана» (NCAA) Оуэн Пауэр. В тройку лидеров вошли три игрока обороны. Второе место занял швед Симон Эдвинссон («Фрелунда»), третье — Брандт Кларк («Барри», OHL).

В топ-32 вошли три россиянина: нападающий системы СКА Никита Чибриков занял 15-е место, форвард московского «Динамо» Александр Кисаков — 27-е, а защитник «Виндзора» (OHL), воспитанник «Витязя» Даниил Соболев стал 32-м.

Кроме того, на строчку выше Чибрикова расположился форвард юниорской сборной США с российскими корнями Майкл Пастухов.