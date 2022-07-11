Нападающий Кирби Дак получил квалификационное предложение от «Монреаля»

«Монреаль» сделал квалификационные предложения нескольким игрокам, которые были в статусе ограниченно свободных агентов. В их число попал нападающий Кирби Дак, сообщает сайт клуба.

Напомним, что «Монреаль во время драфта-2022 обменял защитника Александра Романова в «Айлендерс».

Взамен «Канадиенс» получили 13-й пик в первом раунде драфта НХЛ, который вместе с 66-м номером они моментально отправили в «Чикаго» в обмен на 21-летнего канадского центрального нападающего Кирби Дака. При этом «Островитянам» достался еще один пик.