Бывший защитник «Далласа»: «В плей-офф мы ели судафед, как тик-так. Но Зубову это не нужно было»

Бывший защитник «Далласа» Крэйг Людвиг вспомнил о том, как играл в одной команде с Сергеем Зубовым. «Старз» выведет из обращения 56-й номер, под которым играл россиянин.

- Мне посчастливилось сыграть с несколькими великими защитниками, в том числе и с Зубовым, — цитирует Людвига The Athletic. — Та уверенность, с которой он вел игру на синей линии, пугала меня до ужаса, потому что каждый раз, когда я возвращался в оборону, полагая, что он вот-вот потеряешь шайбу, мне приходилось разворачиваться, потому что Сергей придумывал что-то невероятное.

Мы в команде говорили, что если Зубов на площадке, можно не сомневаться, он найдет тебя, если увидит, что ты в хорошей позиции. Иногда мы уговаривали Кена Хичкока не критиковать его за рискованную игру. Он предпочитал надежность в средней зоне и не любил, когда защитники теряли шайбу. Как-то раз я пришел к нему и сказал: «Слушай, меня же не просто так ставили с Зубовым. Из 10 передач, которые он делает, 8 приводят опасным атакам. И моя задача подстраховать его в тех двух случаях, когда Зубов ошибается».

В плей-офф наступало время, когда все мы ели судафед, как тик-так. Но Зуби это не нужно было. Он был машиной без таблеток. Я начинал матч, и первые несколько смен носился как безумный и даже не мог вспомнить свое имя. Ты подъезжал ко мне и говорил: «Успокойся, просто успокойся. Ты что творишь?».

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