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Бывшая жена Никиты Зайцева — детям: «Простите нас, взрослых, малыши»

14:32
Бывшая жена Никиты Зайцева с дочерьми.
Бывшая жена Никиты Зайцева с дочерьми.
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Бывшая жена защитника «Оттавы» Никиты Зайцева Маргарита обратилась в Instagram к своим детям. «Не могу... сердце разрывается от обиды... от боли. От того, что все так. Простите нас, взрослых, малыши...» — говорится на странице Маргариты.

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Ранее стало известно, что женщина написала заявление в полицию, что родственники хоккеиста напали на няню их детей и насильно увезли малышей.

В 2015 году Никита Зайцев женился на своей возлюбленной Маргарите. Пара не афишировала свои отношения. В браке у них родились две дочки. В этом году стало известно о разводе хоккеиста. Также сообщалось, что экс-супруга Зайцева намерена отсудить у него треть дохода.

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