Будро может отказаться от продления контракта с «Ванкувером»

Стали известны детали контракта главного тренера «Ванкувера» Брюса Будро, сообщает Sportsnet.

Летом у 67-летнего специалиста истекает действующий договор. У клуба есть опция продления соглашения на следующий сезон. Если «Кэнакс» не воспользуются этим пунктом, то должны будут выплатить тренеру денежную компенсацию.

При этом сам Будро может отказаться от продления контракта, но тогда компенсацию он уже не получит.

Напомним, что тренер пришел в команду в декабре по ходу нынешнего сезона. Клуб сохраняет математические шансы на попадание в плей-офф.