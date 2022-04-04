Будро может отказаться от продления контракта с «Ванкувером»
Стали известны детали контракта главного тренера «Ванкувера» Брюса Будро, сообщает Sportsnet.
Летом у 67-летнего специалиста истекает действующий договор. У клуба есть опция продления соглашения на следующий сезон. Если «Кэнакс» не воспользуются этим пунктом, то должны будут выплатить тренеру денежную компенсацию.
При этом сам Будро может отказаться от продления контракта, но тогда компенсацию он уже не получит.
Напомним, что тренер пришел в команду в декабре по ходу нынешнего сезона. Клуб сохраняет математические шансы на попадание в плей-офф.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|69
|45
|24
|98
|2
|Рейнджерс
|70
|44
|26
|94
|3
|Питтсбург
|70
|41
|29
|92
|4
|Вашингтон
|69
|37
|32
|84
|5
|Айлендерс
|68
|32
|36
|73
|6
|Коламбус
|69
|32
|37
|69
|7
|Филадельфия
|69
|22
|47
|55
|8
|Нью-Джерси
|69
|24
|45
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|69
|48
|21
|102
|2
|Торонто
|68
|44
|24
|93
|3
|Тампа-Бэй
|68
|43
|25
|93
|4
|Бостон
|68
|43
|25
|91
|5
|Детройт
|69
|26
|43
|61
|6
|Баффало
|70
|25
|45
|61
|7
|Оттава
|68
|25
|43
|56
|8
|Монреаль
|69
|19
|50
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|69
|49
|20
|104
|2
|Миннесота
|68
|43
|25
|91
|3
|Сент-Луис
|68
|38
|30
|86
|4
|Нэшвилл
|68
|39
|29
|82
|5
|Даллас
|68
|39
|29
|81
|6
|Виннипег
|70
|33
|37
|76
|7
|Чикаго
|70
|24
|46
|59
|8
|Аризона
|69
|22
|47
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|68
|40
|28
|89
|2
|Лос-Анджелес
|71
|38
|33
|86
|3
|Эдмонтон
|70
|40
|30
|85
|4
|Вегас
|71
|39
|32
|82
|5
|Ванкувер
|70
|32
|38
|74
|6
|Анахайм
|71
|28
|43
|68
|7
|Сан-Хосе
|68
|29
|39
|66
|8
|Сиэтл
|69
|22
|47
|50
Результаты / календарь
25.03
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1.04
2.04
3.04
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5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
|4.04
|02:00
|
Ванкувер – Вегас
|2 : 3 ОТ
|4.04
|02:00
|
Вашингтон – Миннесота
|1 : 5
|4.04
|02:00
|
Рейнджерс – Филадельфия
|3 : 4 Б
|4.04
|02:00
|
Чикаго – Аризона
|2 : 3 ОТ
|4.04
|03:00
|
Анахайм – Эдмонтон
|1 : 6
|4.04
|04:00
|
Сиэтл – Даллас
|4 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|69
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|101
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|69
|97
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|63
|51
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|70
|46
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|47
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|46
|2.14
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|54
|2.16
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