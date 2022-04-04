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Сегодня, 10:03

Будро может отказаться от продления контракта с «Ванкувером»

Иван Шитик
Корреспондент
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Стали известны детали контракта главного тренера «Ванкувера» Брюса Будро, сообщает Sportsnet.

Летом у 67-летнего специалиста истекает действующий договор. У клуба есть опция продления соглашения на следующий сезон. Если «Кэнакс» не воспользуются этим пунктом, то должны будут выплатить тренеру денежную компенсацию.

При этом сам Будро может отказаться от продления контракта, но тогда компенсацию он уже не получит.

Напомним, что тренер пришел в команду в декабре по ходу нынешнего сезона. Клуб сохраняет математические шансы на попадание в плей-офф.

ХК Ванкувер Кэнакс
Брюс Будро
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2 Миннесота 68 43 25 91
3 Сент-Луис 68 38 30 86
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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3 Эдмонтон 70 40 30 85
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6 Анахайм 71 28 43 68
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Сиэтл – Даллас
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 69 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 101
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 69 97
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 63 51
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 70 46
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 47 2.05
Игорь Шестеркин

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