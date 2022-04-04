Эннис из-за травмы выбыл до конца сезона

Нападающий «Оттавы» Тайлер Эннис из-за травмы пропустит остаток сезона, сообщает TSN.

32-летний игрок получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:2). Отметим, что для него эта игра была 700-й в карьере.

Нападающий получил травму после силового приема соперника и был вынужден покинуть лед.

В нынешнем сезоне Эннис провел 57 матчей, в которых набрал 24 (8+16) очка.