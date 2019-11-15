Броди потерял сознание на тренировке. Проблем с сердцем у него не выявлено
20:44
Как сообщал «СЭ», защитник «Калгари» Ти Джей Броди без какой-либо видимой причины упал на лед по ходу тренировки команды. Он был доставлен в больницу, где ему оказали помощь, и потом отправили домой.
— Врачи не выявили никаких проблем с сердцем, — заявил главный врач «Калгари» Иэн Олд в интервью Sportsnet. — Он просто потерял сознание. Его здоровью ничего не угрожает.
Сейчас хоккеист находится дома. Он пропустит ближайшие матчи команды.
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