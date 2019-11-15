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Броди потерял сознание на тренировке. Проблем с сердцем у него не выявлено

20:44
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Как сообщал «СЭ», защитник «Калгари» Ти Джей Броди без какой-либо видимой причины упал на лед по ходу тренировки команды. Он был доставлен в больницу, где ему оказали помощь, и потом отправили домой.

— Врачи не выявили никаких проблем с сердцем, — заявил главный врач «Калгари» Иэн Олд в интервью Sportsnet. — Он просто потерял сознание. Его здоровью ничего не угрожает.

Сейчас хоккеист находится дома. Он пропустит ближайшие матчи команды.

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