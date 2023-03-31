«Бостон» выиграл президентский кубок

«Бостон» благодаря победе над «Коламбусом» (2:1 ОТ) стал обладателем президентского кубка, которые вручается команде, завершившей регулярный чемпионат с наибольшим количеством очков.

«Бостон» набрал 121 очко и уверенно лидирует в Восточной конференции. Ни одна команда до конца регулярного чемпионата не сможет догнать «Брюинз».

«Бостон» четвертый раз в истории стал победителем президентского кубка.