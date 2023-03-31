Торопченко забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

На 14-й минуте второго периода 23-летний россиянин сделал счет 3:1. Для него этот гол стал восьмым в текущем сезоне.