Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:39

Ассистентский хет-трик Линдхольма помог «Бостону» обыграть «Ванкувер»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
14 ноября. «Бостон» — «Ванкувер» (5:2).
Фото USA Today Sports

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 5:2.

В составе «Брюинз» 2 (1+1) очка набрал Коннор Клифтон, еще по голу забили Патрис Бержерон, Павел Заха, Брэд Маршан и Томаш Носек, Хампус Линдхольм оформил ассистентский хет-трик. У «Кэнакс» шайбы забросили Джей Ти Миллер и Шелдон Дрис.

Форвард «Ванкувера» Василий Подколзин устроил драку с форвардом «Бостона» Энтони Гриром. Оба игрока были наказаны пятиминутным штрафом, Подколзин не смог вернуться на лед.

После этого матча «Бостон» с 28 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 11 очками — на 14-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Ванкувер» — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Голы: Клифтон — 2 (Холл, Линдхольм), 7:17 — 1:0. Миллер — 9 (бол., Хьюз, Бесер), 9:05 — 1:1. Бержерон — 8 (бол., Пастрняк, Линдхольм), 17:29 — 2:1. Заха — 3 (Линдхольм, Клифтон), 31:19 — 3:1. Маршан — 5 (бол., Пастрняк, Макэвой), 37:23 — 4:1. Дрис — 1 (бол.), 44:34 — 4:2. Носек — 1 (мен., п.в., Койл, Карло), 58:02 — 5:2.

Вратари: Ульмарк — Демко (56:45 — 58:02).

Штраф: 32 — 22.

Броски: 32 (17+9+6) — 31 (8+9+14).

Наши: — - Михеев (18.36/2/0), Подколзин (2.05/0/0).

14 ноября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Ванкувер Кэнакс
2
0
Читайте также
Без России Евротур стал еще хуже. Упала посещаемость, Швейцария чуть не выиграла
Упали все, но победила Туктамышева. Елизавета выиграла «Гран-при» в Москве вопреки конфузу с прерванной музыкой
Полянский обвинил Запад в желании узаконить кражу российских активов
СМИ уличили Запад и США в планах использовать саммит G20 для ссоры
В Турции сообщили о состоянии раненых после взрыва в Стамбуле
Зеленский подтвердил участие в саммите G20
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергачев стал первым защитником в истории «Тампы» с четырьмя очками в стартовом периоде

«Миннесота» по буллитам уступила «Сан-Хосе», у Капризова результативный пас
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 15 12 3 24
2 Айлендерс 16 10 6 20
3 Каролина 15 9 6 19
4 Рейнджерс 17 8 9 19
5 Филадельфия 15 7 8 16
6 Вашингтон 17 7 10 16
7 Питтсбург 15 6 9 15
8 Коламбус 14 4 10 9
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 16 14 2 28
2 Торонто 16 8 8 19
3 Тампа-Бэй 15 8 7 17
4 Детройт 15 7 8 17
5 Монреаль 15 8 7 17
6 Флорида 15 8 7 17
7 Баффало 15 7 8 14
8 Оттава 14 5 9 11
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 14 9 5 19
2 Даллас 15 9 6 19
3 Колорадо 13 8 5 17
4 Миннесота 15 7 8 16
5 Чикаго 14 6 8 15
6 Аризона 15 6 9 13
7 Нэшвилл 15 6 9 13
8 Сент-Луис 13 5 8 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 16 13 3 26
2 Лос-Анджелес 17 10 7 21
3 Сиэтл 16 8 8 19
4 Эдмонтон 16 9 7 18
5 Калгари 14 6 8 14
6 Сан-Хосе 17 5 12 13
7 Ванкувер 16 4 12 11
8 Анахайм 15 4 11 9
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
14.11 02:00
Бостон – Ванкувер
 5 : 2
14.11 02:00
Миннесота – Сан-Хосе
 2 : 3 Б
14.11 02:00
Рейнджерс – Аризона
 4 : 1
14.11 03:00
Тампа-Бэй – Вашингтон
 6 : 3
14.11 04:00
Сиэтл – Виннипег
 2 : 3 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 32
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 28
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 16 24
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 15
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 16 12
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 15 11
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 9 1.80
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 13 1.96
Коннор Хеллибак

Коннор Хеллибак

Виннипег

 11 2.08
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости