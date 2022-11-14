Ассистентский хет-трик Линдхольма помог «Бостону» обыграть «Ванкувер»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 5:2.

В составе «Брюинз» 2 (1+1) очка набрал Коннор Клифтон, еще по голу забили Патрис Бержерон, Павел Заха, Брэд Маршан и Томаш Носек, Хампус Линдхольм оформил ассистентский хет-трик. У «Кэнакс» шайбы забросили Джей Ти Миллер и Шелдон Дрис.

Форвард «Ванкувера» Василий Подколзин устроил драку с форвардом «Бостона» Энтони Гриром. Оба игрока были наказаны пятиминутным штрафом, Подколзин не смог вернуться на лед.

После этого матча «Бостон» с 28 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 11 очками — на 14-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Ванкувер» — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Голы: Клифтон — 2 (Холл, Линдхольм), 7:17 — 1:0. Миллер — 9 (бол., Хьюз, Бесер), 9:05 — 1:1. Бержерон — 8 (бол., Пастрняк, Линдхольм), 17:29 — 2:1. Заха — 3 (Линдхольм, Клифтон), 31:19 — 3:1. Маршан — 5 (бол., Пастрняк, Макэвой), 37:23 — 4:1. Дрис — 1 (бол.), 44:34 — 4:2. Носек — 1 (мен., п.в., Койл, Карло), 58:02 — 5:2.

Вратари: Ульмарк — Демко (56:45 — 58:02).

Штраф: 32 — 22.

Броски: 32 (17+9+6) — 31 (8+9+14).

Наши: — - Михеев (18.36/2/0), Подколзин (2.05/0/0).

14 ноября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.