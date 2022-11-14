Подколзин устроил драку с форвардом «Бостона»

Форвард «Ванкувера» Подколзин Василий Подколзин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» подрался с форвардом «Брюинз» Энтони Гриром.

Эпизод произошел на 15-й минуте встречи. 21-летний россиянин попал под силовой прием от Грира, после чего завязалась драка. Оба игрока получили по 5 минут штрафа. Перед вторым периодом пресс-служба «Кэнакс» сообщила, что Подколзин не вернется на лед.

В текущем сезоне Подколзин провел 15 матчей в НХЛ, в которых набрал 3 (0+3) очка.