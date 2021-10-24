«Бостон» обыграл «Сан-Хосе», Барабанов набрал одно очко

«Бостон» победил «Сан-Хосе» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Брэд Маршан, Дерек Форборт, Давид Пастрняк и Джейк Дебраск.

У гостей отличились Джаспер Уотерби, Томаш Хертл и Тимо Майер. Российский форвард Александр Барабанов набрал одно очко за результативный пас.

«Бостон» набрал шесть очков и занимает седьмое место на Востоке. У «Сан-Хосе» восемь очков и четвертая позиция на западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Сан-Хосе» — 4:3 (3:1, 1:0, 0:2)

Голы: Маршан — 4 (Бержерон, Пастрняк), 0:28 — 1:0. Форборт — 1 (Маршан, Клифтон), 3:18 — 2:0. Пастрняк — 2 (бол., Бержерон), 16:12 — 3:0. Уотерби — 2 (Гаджович, Кольяно), 16:44 — 3:1. Дебраск — 2 (Стин, Форборт), 25:41 — 4:1. Хертл — 2 (Власик, Барабанов), 53:19 — 4:2. Майер — 3 (Кутюр, Бернс), 55:08 — 4:3.

Вратари: Улльмарк — Хилл (Раймер, 25:41).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 34 (11+11+12) — 26 (11+5+10).

Наши: — - Барабанов (15.59/0/0).

24 октября. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.