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Овечкин и Кузнецов входят в топ-5 бомбардиров сезона НХЛ

14:26
Овечкин и Кузнецов входят в топ-5 бомбардиров сезона НХЛ. Фото Getty Images
Овечкин и Кузнецов входят в топ-5 бомбардиров сезона НХЛ. Фото Getty Images
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Игроки «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов входят в топ-5 лучших бомбардиров на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин набрал 10 очков. На его счету 5 забитых шайб и 5 результативных передач.

У Кузнецова — 9 очков. На старте сезона он забил 4 шайбы и сделал 5 передач.

Первое место в списке занимает Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», который набрал 13 (6+7) очков.

Дополнительная информация:

http://www.nhl.com/stats/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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