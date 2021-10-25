«Нэшвилл» победил «Миннесоту», у Капризова три броска и «-2»
03:47
«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 5:2.
В составе «Предаторз» по дублю оформили Роман Йоси и Райан Джохансен, еще одна шайба на счету Таннера Жанно с передачи Якова Тренина. «Уайлд» ответили точными бросками Ника Бьюгстада и Нико Штурма.
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал три броска по воротам и закончил встречу с показателем полезности «-2», у защитника Дмитрия Куликова «+1».
«Нэшвилл» набрал 4 очка в 6 матчах, у «Миннесоты» 8 очков в 5 играх.
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