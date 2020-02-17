«Бостон» прервал победную серию «Рейнджерс» из 4 матчей, Панарин сделал передачу

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Бостону» — 1:3. Хозяева проиграли впервые за пять встреч.

На счету Александра Георгиева 31 сэйв из 33. У Артемия Панарина результативная передача и показатель полезности «-1» за 24.51 на льду (7.29 — в большинстве). У Павла Бучневича «-3» за 17.14.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Бостон» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Макэвой — 3, 19:18 — 0:1. Койл — 14 (мен.), 38:42 — 0:2. Зибанежад — 25 (бол., Панарин, Стром), 49:52 — 1:2. Бержерон — 26 (п.в., Маршан), 59:47 — 1:3.

Вратари: Георгиев (58:32 — 59:47) — Галак.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 26 (9+8+9) — 34 (11+13+10).

Наши: Бучневич (17.14/0/-3), Панарин (24.51/1/-1) — -.

16 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.