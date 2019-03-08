"Бостон" обыграл "Флориду", несмотря на голевую передачу Дадонова

"Бостон" выиграл у "Флориды" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). "Брюинз" продлил победную серию до пяти встреч, а "Пантерз" потерпел шестое кряду поражение.

Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов отметился голевой передачей, которая стала для него 28-й в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Флорида" - 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)

Голы: Барков - 29 (бол., Яндл, Юбердо), 22:48 - 0:1. Юбердо - 19 (бол., Барков, Яндл), 26:27 - 0:2. Крейчи - 17 (Хейнен, Бэкес), 30:29 - 1:2. Бержерон - 24 (мен., Макэвой, Маршан), 48:50 - 2:2. Юбердо - 20 (Дадонов, Экблад), 50:55 - 2:3. Гржельчик - 2 (бол., Маршан, Макэвой), 59:23 - 3:3. Бержерон - 25 (Маршан), 59:53 - 4:3.

Вратари: Раск (58:54 - 59:23) - Луонго (59:53).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 28 (9+5+14) - 25 (10+7+8).

Наши: - - Дадонов (14.45/0/+1).

8 марта. Бостон. TD Garden.