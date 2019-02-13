"Бостон" обыграл "Чикаго" благодаря четырем очкам Маршана

"Бостон" на своем льду выиграл у "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Нападающий "Брюинз" Брэд Маршан отметился голом и тремя голевыми передачами.

Российский нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Чикаго" - 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)

Голы: Дебринкэт - 29 (Кахун, Стром), 4:22 - 0:1. Крейчи - 13 (бол., Бержерон, Дебраск), 14:47 - 1:1. Хейнен - 9 (Маршан, Хара), 15:36 - 2:1. Маршан - 22 (Хейнен, Бержерон), 18:59 - 3:1. Дебраск - 15 (Крейчи, Маршан), 38:06 - 4:1. Кит - 3 (Мерфи, Кахун), 39:37 - 4:2. Густафссон - 12 (Кит, Кейн), 44:48 - 4:3. Цегларик - 4 (бол., Хейнен, Краг), 47:18 - 5:3. Крейчи - 14 (Маршан, Дебраск), 55:42 - 6:3.

Вратари: Раск - Делиа.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 37 (14+14+9) - 26 (7+6+13).

Наши: - - Анисимов (14.39/0/-2).

13 февраля. Бостон. TD Garden.