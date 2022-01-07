Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Бостон»

«Миннесота» победила «Бостон» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Кирилл Капризов, Нико Штурм и Мэтт Болди. У хозяев забивали Тейлор Холл и Брэд Маршан.

«Миннесота» набрала 42 очка и занимает пятое место на Западе. У «Бостона» 36 очков и восьмая позиция на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Миннесота» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Голы: Холл — 7 (бол., Райлли, Хаула), 6:35 — 1:0. Капризов — 14 (бол., Зуккарелло, Фиала), 15:25 — 1:1. Штурм — 5 (бол., Бродин, Девар), 16:48 — 1:2. Болди — 1 (Фолиньо, Бродин), 32:26 — 1:3. Маршан — 12 (бол., Бержерон, Грызлик), 35:35 — 2:3.

Вратари: Суэймен (4:35 — 4:36, 58:34 — 59:02, 59:08) — Кяхкенен (14:09 — 14:49, 32:59 — 33:03).

Штраф: 28 — 22.

Броски: 38 (10+11+17) — 30 (14+10+6).

Наши: — - Капризов (11.19/2/0), Куликов (14.04/1/0).

7 января. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.