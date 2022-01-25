Дубль Гецлафа помог «Анахайму» обыграть «Бостон»

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» со счетом 4:2.

В составе «Дакс» дубль оформил Райан Гецлаф, еще по шайбе забросили Исак Лундстрем, Трой Терри и Грег Патерин. У «Брюинз» отличились Давид Пастрняк, Тейлор Холл и Эрик Хаула.

После этого матча «Анахайм» с 49 очками занимает седьое место в Западной конференции, «Бостон» с 50 очками — на восьмой строчке Востока.