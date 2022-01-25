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Сегодня, 05:43

«Вашингтон» уступил «Вегасу», у Овечкина 4 броска и «-1»

Сергей Разин
корреспондент

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Вегасу» со счетом 0:1.

Единственную шайбу забросил Майкл Амадио. Игроки «Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов завершили встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Вашингтон» с 55 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Вегас» с 52 очками — на пятой строчке Запада.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 43 28 15 60
2 Питтсбург 41 26 15 57
3 Каролина 38 27 11 56
4 Вашингтон 43 23 20 55
5 Коламбус 39 18 21 37
6 Нью-Джерси 40 15 25 35
7 Айлендерс 34 14 20 34
8 Филадельфия 42 13 29 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 42 28 14 61
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 39 24 15 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 41 13 28 33
7 Оттава 35 12 23 27
8 Монреаль 40 8 32 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 39 28 11 59
2 Сент-Луис 41 25 16 55
3 Нэшвилл 43 26 17 55
4 Миннесота 37 24 13 51
5 Даллас 39 21 18 44
6 Виннипег 38 17 21 41
7 Чикаго 41 15 26 37
8 Аризона 40 10 30 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 25 17 52
2 Анахайм 44 21 23 49
3 Лос-Анджелес 43 21 22 48
4 Сан-Хосе 42 21 21 44
5 Калгари 36 18 18 42
6 Эдмонтон 37 19 18 40
7 Ванкувер 41 18 23 40
8 Сиэтл 41 13 28 30
Результаты / календарь
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30.01
25.01 03:00
Бостон – Анахайм
 3 : 5
25.01 03:00
Вашингтон – Вегас
 0 : 1
25.01 03:00
Рейнджерс – Лос-Анджелес
 3 : 2 Б
25.01 03:00
Филадельфия – Даллас
 1 : 3
25.01 04:00
Миннесота – Монреаль
 - : -
25.01 05:00
Калгари – Сент-Луис
 - : -
25.01 05:00
Колорадо – Чикаго
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 58
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 42 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 42 29
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 28
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 25 2.07
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 33 2.09
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