«Вашингтон» уступил «Вегасу», у Овечкина 4 броска и «-1»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Вегасу» со счетом 0:1.

Единственную шайбу забросил Майкл Амадио. Игроки «Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов завершили встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Вашингтон» с 55 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Вегас» с 52 очками — на пятой строчке Запада.