Болельщики бросили на лед свитер «Тампы» с фамилией Василевского

Болельщики выбросили на лед свитер «Тампы» с фамилией российского вратаря Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:6).

В концовке третьего периода после пятого пропущенного гола от «Калгари», который был забит в пустые ворота, болельщики выбросили на лед свитер «Тампы» с фамилией россиянина. Судья матча поднял предмет и передал его работникам стадиона.

В этом матче Василевский отразил 35 бросков и пропустил четыре шайбы, два гола были забиты в пустые ворота.

В текущем сезоне он провел 33 игры и отразил 91,6% бросков.

«Тампа» занимает 5-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 59 очков за 45 игр.