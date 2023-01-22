Главный тренер «Вашингтона» Лавиолетт рассказал подробности о травме Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал, почему капитан команды Александр Овечкин пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:6). По словам специалиста, форвард даже не смог выйти на раскатку перед игрой.

«Всегда что-то происходит с игроками. Алекс обычно очень вынослив. Но из-за травмы он не смог выйти на раскатку утром, поэтому не попал в состав на матч», — приводит журналистка Саманта Пелл слова Лавиолетта.

Овечкин впервые в нынешнем сезоне пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ. Всего по различным причинам форвард пропустил в НХЛ 48 матчей в 18 сезонах.

В сезоне-2022/23 на счету Овечкина 48 матчей, в которых он набрал 52 (30+22) очка.

37-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 810 голов. Лидером является Уэйн Гретцки (894 шайб).