Бобровского признали второй звездой третьего матча «Флориды» с «Вегасом»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков третьего матча финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» — «Вегас» (3:2 ОТ).

Первой звездой стал форвард нападающий «Пантерз» Картер Верхаге, забросивший победную шайбу на 5-й минуте овертайма.

Второй звездой признан российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский. Он отразил 25 из 27 бросков.

Замкнул тройку вратарь «Голден Найтс» Адин Хилл, на счету которого 20 сэйвов.