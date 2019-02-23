Бобровский вышел в лидеры по сухим матчам за последние 3 сезона НХЛ

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы" (3:0). Он отразил 22 броска и был признан третьей звездой игры.

Для Бобровского это 4-й сухой матч в сезоне. Всего он провел 44 игры, в которых одержал 25 побед, отражая 90,6 процента бросков.

Бобровский вышел в лидеры по количеству "сухарей" за 3 последних сезона НХЛ. На его счету 16 матчей без пропущенных шайб, как и у вратаря "Тампы" Андрея Василевского. Третий по этому показателю - Пекка Ринне из "Нэшвилла", на счету которого 14 игр.