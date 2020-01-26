Бобровский верит, что Панарин может стать лучшим бомбардиром НХЛ

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» оценил шансы форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина стать лучшим бомбардиром НХЛ.

— Ваш хороший друг Артемий Панарин занимает пятую строчку в бомбардирской гонке.

— Он всегда был молодцом. В «Коламбусе» здорово играл, тащил на себе команду два года. И до этого в Чикаго вместе с Патриком Кейном они творили чудеса. На мой взгляд, Артемий всегда был звездой, и сейчас для меня не сюрприз, что он хорошо играет. У него отличный набор навыков, видит поляну хорошо, катается замечательно. Панарин просто играет в хоккей, знает, как забивать, не жадничает, может и сам бросить, и пас отдать.

— В прошлых сезонах Панарин всегда был результативным нападающим, но в этом году у него есть реальные шансы побороться за первое место. Как думаете, может ли он стать лучшим?

— Почему нет? Все в его руках. Будет работать, он ведь может. Я в него верю. (Виктория Булахова)

Полностью интервью Сергея Бобровского — здесь.